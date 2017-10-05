Тлеющий фронт Курта Волкера: политологи оценили перспективы встречи Суркова и представителя Госдепа

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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о том, что встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым 7 октября.

«Проведу встречу с российским коллегой 7 октября в Белграде для того, чтобы обсудить, как стимулировать выполнение минских договоренностей и восстановить территориальную целостность Украины», — написал политик в своем Twitter.

Доктор политических наук, член Научного совета при Совбезе России Андрей Манойло в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что подобный формат обсуждения украинского кризиса для двух государств является оптимальным.

«Это очень эффективный способ коммуникации. Сам факт встречи говорит о том, что ситуация вокруг Украины вновь резко активизировалась и набирает обороты. И внешние силы, то есть страны-участники процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, тоже активизировались. Я полагаю, что в значительной степени инициатива исходит именно от Волкера. Видимо, у США появился новый взгляд, новая концепция урегулирования конфликта в Донбассе», — объясняет эксперт.

Старший научный сотрудник РИСИ, историк и политолог Олег Неменский в комментарии ФАН сказал, что встреча была назначена накануне принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Неменский напомнил, что срок действия предыдущего закона о предоставлении Донбассу особого статуса подходит к концу. Эксперт говорит, что закон о реинтеграции с высокой долей вероятности все же будет принят.

«Если Россия сочтет, что проект о реинтеграции противоречит минским соглашениям, то это полностью остановит переговорный процесс. Согласно некоторым оценкам, можно утверждать, что законопроект противоречит «Минску-2». Всем понятно, что минский процесс стопорится. Волкер и Сурков, возможно, будут обсуждать меры по сохранению этого процесса и то, как не погубить его окончательно. Несмотря на то, что обсуждать данные проблемы является прямой обязанностью Курта Волкера, диалог до сих пор выходил не очень конструктивный. Он позволил себе сделать ряд заявлений, которые прозвучали, мягко говоря, грубо и непрофессионально. Волкер имел немало возможностей посетить ДНР и ЛНР, но так и не сделал этого», — говорит Неменский.

Политолог говорит, что даже если Рада примет закон о реинтеграции, Киев не будет предпринимать мер по возвращению территорий ДНР и ЛНР в состав и под юрисдикцию Украины. По мнению эксперта, существенное обострение ситуации на Донбассе сейчас вряд ли возможно.

«Во-первых, Украине не нужен Донбасс, во-вторых, ей не нужна полномасштабная война. Ей нужен тлеющий фронт, артиллерийские залпы и выстрелы, миротворцы, которые бы развели все стороны», — резюмирует Олег Неменский.

В заключение специалист добавил, что у Украины нет финансовых возможностей вернуть Донбасс. Единственное, что может заставить Киев пойти на обострение обстановки, — это угроза отстранения от власти Петра Порошенко. Пока никаких очевидных предпосылок к этому, по мнению Неменского, нет.

Петр Порошенко внес законопроект о реинтеграции Донбасса в парламент накануне. Пока что с ним не ознакомился комитет по нацбезопасности Рады, однако уже сейчас можно сказать, что потенциальный закон отразится на всех сторонах, в том числе и отношениях России с Украиной. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.