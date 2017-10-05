Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян
Новости Сирии
«Охотники на ИГ» предложили террористам в Сирии выкуп за пленных россиян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Охотники на ИГ» предложили террористам в Сирии выкуп за пленных россиян

    12:53  5 Октября 2017  /обновлено: 12:56  05 Октября 2017
    120

    «Охотники на ИГ» предложили террористам в Сирии выкуп за пленных россиян

    Дамаск, 5 октября. Спецподразделения правительственных сил Сирии «Охотники за ИГ»1 (ISIS Hunters) предложили террористам «Исламского государства»1 по одному миллиону долларов за освобождение каждого россиянина из плена. Об этом они заявили в своем аккаунте в Twitter.

    Ранее появилась непроверенная информация о том, что боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) взяли в плен двух россиян в Дейр эз-Зоре. Эти данные распространил источник боевиков.

    Подразделение «Охотники на ИГ»  отреагировало на это заявление, предложив боевикам сделку.

    «Для ИГ: как мы уже говорили 29 сентября, мы готовы заплатить по одному миллиону долларов за каждого освобожденного в Сирии россиянина, — заявили они в Twitter. — Или же мы убьем по 100 человек, связанных с ИГ, за каждого казненного».

    Ответ террористов на данный момент остается неизвестным. Также по-прежнему нет подтверждения информации о том, что россияне действительно попали в плен к боевикам, передает «Взгляд».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84008

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107331

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29959

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44587

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26067
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        876
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        238
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        154
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11768