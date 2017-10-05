«Охотники на ИГ» предложили террористам в Сирии выкуп за пленных россиян

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Дамаск, 5 октября. Спецподразделения правительственных сил Сирии «Охотники за ИГ»1 (ISIS Hunters) предложили террористам «Исламского государства»1 по одному миллиону долларов за освобождение каждого россиянина из плена. Об этом они заявили в своем аккаунте в Twitter.

Ранее появилась непроверенная информация о том, что боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) взяли в плен двух россиян в Дейр эз-Зоре. Эти данные распространил источник боевиков.

Подразделение «Охотники на ИГ» отреагировало на это заявление, предложив боевикам сделку.

«Для ИГ: как мы уже говорили 29 сентября, мы готовы заплатить по одному миллиону долларов за каждого освобожденного в Сирии россиянина, — заявили они в Twitter. — Или же мы убьем по 100 человек, связанных с ИГ, за каждого казненного».

Ответ террористов на данный момент остается неизвестным. Также по-прежнему нет подтверждения информации о том, что россияне действительно попали в плен к боевикам, передает «Взгляд».

1 Организация запрещена на территории РФ.