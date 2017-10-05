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Мединский отказался от идеи повышения сборов с голливудских фильмов в России
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    Мединский отказался от идеи повышения сборов с голливудских фильмов в России

    12:38  5 Октября 2017
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    Мединский отказался от идеи повышения сборов с голливудских фильмов в России

    Москва, 5 октября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что хочет отказаться от идеи увеличения стоимости прокатного удостоверения до 5 млн рублей в пользу процентных отчислений.

    «Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные», — цитирует его слова «Газета.Ru».

    В качестве примера Мединский привел французскую модель, где существует определенный процент от сборов. Размер процента может обсуждаться.

    По словам министра, большие цифры будут слишком тяжелыми для российского кинорынка. Принцип, когда богатые платят больше, чем компании, чьи фильмы собирают меньше, выглядит справедливым, подчеркнул Мединский.

    Он также добавил, что из-за разового сбора малобюджетное кино может и вовсе не выйти в широкий прокат.

    Мединский подчеркнул, что ведомство в первую очередь хочет найти средства на поддержку отечественного кино, а не собрать дополнительные средства с западного проката.

     

    Автор: Дима Оленин
    #россия #кино #мединский
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