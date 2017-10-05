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Прокурор рассказал, что хранил Улюкаев в сейфах на работе и дома
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    Прокурор рассказал, что хранил Улюкаев в сейфах на работе и дома

    12:27  5 Октября 2017
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    Прокурор рассказал, что хранил Улюкаев в сейфах на работе и дома

    Москва, 5 октября. Четыре пары наручных часов, ювелирные украшения, золотые слитки, а также более 250 тыс. долларов наличными изъяли при обыске в кабинете бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Кроме того, там же была обнаружена  и инструкцию по трастовому управлению.

    Протокол обыска зачитал сегодня прокурор в четверг в Замоскворецком суде Москвы. Представитель гособвинения также уточнил, что в числе находок были и несколько десятков сберкнижек, дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли и золотые монеты. Вес одной из них составил 3 кг.

    Нашли следователи и отчеты об операции для приобретения акций ВТБ. По месту жительства Улюкаева сейф демонтировали из-за отказа экс-министра открыть его добровольно.  После вскрытия выяснилось, что он хранил в нем 2,5 тыс евро наличными и паспорт на внедорожник  Land Rover стоимостью более 3 млн рублей. Также были обнаружены и изъяты компакт–диски и флешки. 
     

    Автор: Алексей Громов
    #суд #обыски #улюкаев #сейф
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