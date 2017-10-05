Песков напомнил об ответственности за призывы к несанкционированным митингам

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Москва, 5 октября. Несогласованные митинги нарушают законодательство России, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о возможной акции 7 октября.

Накануне власти Москвы отказали организаторам митингов, заявленных как встречи граждан с блогером Алексеем Навальным 6,7 и 8 октября в центре столицы. Об этом стало известно от представителя пресс-службы московского департамента безопасности, пишет РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что несанкционированные митинги нарушают закон и подлежат привлечению к ответственности.

«Существует законодательство на сей счет, и правило проведения различных акций регламентировано действующим законодательством. Нарушение этого законодательства преследуется по закону», — сказал он.

Напомним, что московский районный суд 2 октября принял решение об административном аресте Навального за призывы к несогласованным митингам.