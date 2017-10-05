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Песков назвал встречу Суркова и Волкера «сверкой часов»
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    Песков назвал встречу Суркова и Волкера «сверкой часов»

    13:03  5 Октября 2017
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    Песков назвал встречу Суркова и Волкера «сверкой часов»

    Москва, 5 октября. Переговоры помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера не нацелены на результат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Суркова и Волкера.

    «В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, — обратил внимание представитель Кремля, — это процесс синхронизации позиций с сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук».

    Песков назвал встречу Суркова и Волкера «сверкой часов»

    Пресс-секретарь российского президента напомнил, что США не являются участниками нормандского формата, а значит Вашингтон не выступает в качестве стороны-гаранта минских договоренностей по Донбассу.

    «Тем не менее Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате», — объяснили в Кремле.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #нормандский формат #минские соглашения #песков #сурков #встреча #волкнер #сверка часов
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