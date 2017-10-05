Песков назвал встречу Суркова и Волкера «сверкой часов»

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Москва, 5 октября. Переговоры помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера не нацелены на результат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Суркова и Волкера.

«В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, — обратил внимание представитель Кремля, — это процесс синхронизации позиций с сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук».

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что США не являются участниками нормандского формата, а значит Вашингтон не выступает в качестве стороны-гаранта минских договоренностей по Донбассу.