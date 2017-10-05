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Песков: Москва и Эр-Рияд нацелены на углубление сотрудничества
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    Песков: Москва и Эр-Рияд нацелены на углубление сотрудничества

    14:28  5 Октября 2017
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    Песков: Москва и Эр-Рияд нацелены на углубление сотрудничества

    Москва, 5 октября. В настоящее время Москва и Эр-Рияд вполне ясно выразили свою политическую волю, которая заключается в углублении сотрудничества по широкому спектру вопросов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в этом направлении уже есть «серьезные наработки».

    Пресс-секретаря Кремля попросили прокомментировать первый в истории двусторонних отношений визит короля Саудовской Аравии Салмана в Россию и встречу короля с Владимиром Путиным.

    «Потенциал достаточно широкий, политическая воля и Москвы, и Эр-Рияда на углубление сотрудничества и взаимодействия по самому широкому спектру вопросов очевидна», — объявил Песков.

    Пресс-секретарь президента сообщил, что между Россией и арабской монархией идет активная работа по линии Российского фонда прямых инвестиций, часто происходят межправительственные контакты. Сотрудничество двух стран обязательно станет темой сегодняшней встречи короля Салмана и президента Путина, отметил Песков.

    Песков: Москва и Эр-Рияд нацелены на углубление сотрудничества

    Напомним, сегодня в Москве пройдет инвестиционный форум с участием Российской Федерации и Саудовской Аравии.

    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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