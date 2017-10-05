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В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе
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    В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

    13:04  5 Октября 2017
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    В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

    Киев, 5 октября. В Верховной раде предложили изъять из нового законопроекта о «реинтеграции Донбасса» упоминание о «Минске-2». С соответствующей инициативой выступили в комитете Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение в Раду законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса. В тексте документа упоминаются минские соглашения. В частности, существует положение о продлении действия другого закона — об особом порядке местного самоуправления в Донбассе.

    Перед голосованием о принятии этого законопроекта о Донбассе украинский депутат Андрей Левус предложил исключить седьмую статью, которая закрепляет приоритетность «пунктов по безопасности» минских соглашений. По его словам, упоминание «Минска-2» в документе некорректно, так как этот договор не был ратифицирован Радой и не имеет силу закона.

    «Процедура следующая: мы в первом чтении этот документ должны проголосовать, — предложил ему председатель комитета Сергей Пашинский. — Потом ко второму чтение мы доработаем его, чтобы все было в правовом международном поле».

    В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

    Накануне уполномоченный представитель ДНР Денис Пушилин заявил, что законопроект Порошенко о так называемой реинтеграции Донбасса не только не учитывает минские соглашения, но и противоречит им.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #минск-2 #верховная рада #закон #реинтеграция донбасса
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