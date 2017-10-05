iPhone X с портретом Путина выпустят к юбилею президента России

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Москва, 5 октября. Российская компания Caviar готовит выпуск модифицированного смартфона iPhone X ко дню рождения президента России Владимира Путина.

Кроме того, компания представит вариации iPhone 8 и 8 Plus.

«Мы готовимся праздновать день рождения президента, но наши мысли уже устремлены в будущее: какое решение примет Владимир Путин, пойдет ли он на выборы?», — рассказали представители Caviar. В компании также отметили, что подобные вопросы задают сейчас во всем мире.

С помощью коллекции смартфонов с портретом президента Putin 2018 представители Caviar выражают свое отношение к участию главы государства в выборах.

Смартфон будет бордового цвета с золотым профилем Владимира Путина. Кроме того, там будет гравюра, изображающая достопримечательности центра Москвы. Стоимость гаджета пока не сообщается.

Напомним, что президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. В этом году ему исполнится 65 лет.