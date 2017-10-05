Госдуме предложили запретить свободную рекламу гомеопатии

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Москва, 5 октября. В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий не только запретить свободную рекламу гомеопатических средств, но и маркировать их словами «не обладает клинически доказанными лечебными свойствами».

Автор идеи сенатор от Владимирской области Антон Беляков предлагает запретить свободную рекламу и упоминание в СМИ гомеопатических препаратов, сообщает «Ридус». Беляков считает, что одной из основных причин популярности гомеопатии среди населения является ее широкая реклама на телевидении и в печатных изданиях. По мнению автора законопроекта, «в этом случае покупатель вводится в заблуждение относительно потребительских свойств приобретаемого продукта».

Беляков предлагает рекламировать гомеопатические препараты только на профильных медицинских выставках, в специализированной литературе и наносить на упаковки особую маркировку: «не обладает клинически доказанными лечебными свойствами».