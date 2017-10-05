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«Ашан» стал самой крупной иностранной компанией в России
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    «Ашан» стал самой крупной иностранной компанией в России

    12:08  5 Октября 2017  /обновлено: 12:09  05 Октября 2017
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    «Ашан» стал самой крупной иностранной компанией в России

    Москва, 5 октября. Французский ритейлер возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний РФ.

    Издание Forbes составило рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. В тройке лидеров «Ашан», Metro Cash & Carry, Toyota Motor. В рейтинге 2016 года третье место принадлежало производителю табачной продукции Japan Tobacco (JTI). Теперь его место занял соотечественник Toyota Motor.

    Места в рейтинге также получили 10 машиностроительных корпораций, девять компаний из сферы пищевой промышленности, восемь торговых.

    Рейтинг построен на объеме выручки зарубежной компании в 2016 году. В эту цифру включались данные всех ее российских активов. Составители рейтинга сообщают, что совокупная выручка иностранных компаний в России в 2016 году выросла до 5,5 трлн рублей (+9,6%). При этом отмечается, что наибольший объем выручки приходится на компании из Германии, Франции и США.

    В топ-50 вошли компании, доля которых более чем на 50% принадлежит иностранным владельцам. Банки, страховые и инвестиционные компании не представлены в рейтинге из-за особенностей «в бизнесе и бухгалтерском учете».

    Автор: Юлия Кошкина
    #forbes #рейтинг #ритейл #ашан
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