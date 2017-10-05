«Ашан» стал самой крупной иностранной компанией в России

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Москва, 5 октября. Французский ритейлер возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний РФ.

Издание Forbes составило рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. В тройке лидеров «Ашан», Metro Cash & Carry, Toyota Motor. В рейтинге 2016 года третье место принадлежало производителю табачной продукции Japan Tobacco (JTI). Теперь его место занял соотечественник Toyota Motor.

Места в рейтинге также получили 10 машиностроительных корпораций, девять компаний из сферы пищевой промышленности, восемь торговых.

Рейтинг построен на объеме выручки зарубежной компании в 2016 году. В эту цифру включались данные всех ее российских активов. Составители рейтинга сообщают, что совокупная выручка иностранных компаний в России в 2016 году выросла до 5,5 трлн рублей (+9,6%). При этом отмечается, что наибольший объем выручки приходится на компании из Германии, Франции и США.

В топ-50 вошли компании, доля которых более чем на 50% принадлежит иностранным владельцам. Банки, страховые и инвестиционные компании не представлены в рейтинге из-за особенностей «в бизнесе и бухгалтерском учете».