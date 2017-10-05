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Делегация челябинских депутатов попала в крупное ДТП по дороге в Чечню
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    Делегация челябинских депутатов попала в крупное ДТП по дороге в Чечню

    12:13  5 Октября 2017
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    Делегация челябинских депутатов попала в крупное ДТП по дороге в Чечню

    Челябинск, 5 октября. Делегация депутатов из Челябинска попала в ДТП на трассе Минводы-Грозный, жертвами которого стали два человека и трое пострадали из другой машины-участника аварии.

    В ночь на 5 октября на трассе Минводы-Грозный произошло крупное ДТП – столкнулись ВАЗ-2109 и Toyota Camry. Челябинский депутат, ехавший вместе с коллегами в маршрутке чуть поодаль, предположил, что водитель отечественного авто уснул за рулем.

    «Иномарка задела и наш микроавтобус, но он не сильно пострадал. А «девятка» вылетела в кювет. Вокруг никого больше не было — это было примерно в 3 часа ночи по челябинскому времени», — сказал народный избранник, его слова приводит Ura.ru.

    Сами депутаты не пострадали, они помогли вызвать карету скорой помощи и предотвратили возгорание одной из машин. Водитель и пассажир ВАЗ-2109 скончались на месте.

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #челябинск
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