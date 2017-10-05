Москва и Вашингтон смеются над патриотической клоунадой Порошенко — украинский журналист

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Киев, 5 октября. Несколько крупных законопроектов, внесенных на рассмотрение украинской Рады президентом Петром Порошенко, на самом деле являются частью тайной игры между Москвой и Вашингтоном для «перезагрузки» минских соглашений и принуждения Украины к миру в Донбассе. Такое мнение высказал на своей странице Facebook украинский политический обозреватель Дмитрий Корнейчук.

По мнению журналиста, Порошенко в настоящее время выполняет «домашнее задание» от Вашингтона — первой его частью было обращение к ООН с просьбой о введении миротворцев в Донбасс, а второй — запуск политической части минских соглашений, для чего требуется принятие закона об «особом статусе» Донбасса.

«В Вашингтоне и Москве искренне смеются с клоунады, которую Порошенко устраивает для своих избирателей. Впрочем, главное в другом — Порошенко под видом патриотической клоунады выполняет свою задачу от американцев по «перезагрузке» «Минска», — уверен обозреватель.

Как указывает Корнейчук, фактически обе части этой «Большой сделки» Трампа — Путина» согласуются с предложениями России по Донбассу. При этом представители США на Украине, чтобы не произошло ошибки, объявили, что «приветствуют усилия дипломатов по продлению особого статуса Донбасса».

«Переводим с дипломатического языка: Вашингтон не волнуют кулуарные БДСМ-игры Порошенко и «Народного фронта», поскольку закон должен срочно быть принят. Желательно — к моменту встречи Волкера-Суркова, где пропишут дальнейшие шаги, — уверен политолог. — И да — «Большой сделки» Трампа — Путина», конечно же, нет. Просто американцы по доброте душевной давят и позорят Порошенко ради мира на Донбассе и его реинтеграции в Украину».

Напомним, внесенный президентом Порошенко закон «об интеграции» Донбасса предусматривает продление особого статуса Донбасса еще на год. Как отметили в России, законопроект вновь пытается представить внутриукраинский конфликт в качестве международного, объявив Россию «страной-агрессором».