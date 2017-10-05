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Мэр Конотопа испугал Раду «вежливыми человечками» в Сумской области
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    Мэр Конотопа испугал Раду «вежливыми человечками» в Сумской области

    12:19  5 Октября 2017
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    Мэр Конотопа испугал Раду «вежливыми человечками» в Сумской области

    Киев, 5 октября. Мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, представляющий националистическую партию «Свобода» Олега Тягнибока, заявил о «пробравшихся» в горсовет бывших соратниках сбежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича. 

    По его словам, Конотоп страдает от их «своеволия и бандитизма». «Наш город уже полгода взят в заложники бандой регионалов. Сейчас мы находимся на той грани, когда ситуация может выйти из-под контроля не только у власти, но и у правоохранителей», — заявил Семенихин, выступая на заседании Рады.

    Кроме того, как сообщает «Политнавигатор», он также напомнил о том, что Конотоп находится в 60 километрах от границы с РФ, а губернатор региона, по его словам, зарабатывает на ремонте дорог в направлении границы с РФ и часто летает в Азербайджан.

    Семенихин считает, что «дестабилизация ситуации в городе Конотоп может вызвать введение  «вежливых человечков» в Сумскую область».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #янукович #рада #конотоп
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