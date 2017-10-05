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Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в сирийский Идлиб
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    Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в сирийский Идлиб

    12:10  5 Октября 2017
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    Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в сирийский Идлиб

    Анкара, 5 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган направил турецкие войска в сирийский Идлиб. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета после официального визита в Иран.

    Эрдоган пояснил, что вхождение турецких военных в сирийский Идлиб необходимо в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в САР.

    «Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей, — обратил внимание турецкий президент. — Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские вооруженные силы – снаружи».

    Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в сирийский Идлиб

    28 сентября в резиденции Эрдогана прошла встреча президентов Турции и России в узком составе. После беседа лидеров стран продолжилась в расширенном формате ужина с участием делегаций. Эрдоган и президент России Владимир Путин, в частности, обсуждали тему Сирии, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #турция #эрдоган #идлиб #войска
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