Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в сирийский Идлиб

В Избранное

Анкара, 5 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган направил турецкие войска в сирийский Идлиб. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета после официального визита в Иран.

Эрдоган пояснил, что вхождение турецких военных в сирийский Идлиб необходимо в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в САР.

«Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей, — обратил внимание турецкий президент. — Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские вооруженные силы – снаружи».

28 сентября в резиденции Эрдогана прошла встреча президентов Турции и России в узком составе. После беседа лидеров стран продолжилась в расширенном формате ужина с участием делегаций. Эрдоган и президент России Владимир Путин, в частности, обсуждали тему Сирии, передает Ura.Ru.