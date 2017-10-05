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Сирия, 5 октября. Террористы ИГ1 отбили у курдов несколько зданий в городе Ракка. САА заняла позиции в шести километрах от Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре. Боевики «Ан-Нусры»*** обстреляли жилые дома в провинции Эль-Кунейтра, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приблизились к городу Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: предприняло попытку атаки в районе трассы Ас-Сухна — Дейр эз-Зор; организовало контрнаступление в Ракке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла южные районы города Дамаск; подверглась ударам со стороны САА в кварталах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте; открыла огонь по жилым домам в городе Баас в провинции Эль-Кунейтра.

Курды: потеряли несколько зданий в результате контрнаступления ИГ в Ракке.

Международная коалиция: наносит авиаудары по военным объектам ИГИЛ1 в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Местные военные источники в соцсети Twitter (ain_tarma) и (Ghouta_GMC) сообщают о новых вооруженных столкновениях между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска. Артиллерийские дивизионы правительственных войск нанесли ответные удары по позициям исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма.

Как сообщает информационное агентство Damascus Now, обстрелам со стороны боевиков подверглись южные кварталы столицы. Ракетные снаряды были выпущены с территорий, подконтрольных радикалам вооруженной оппозиции, базирующихся в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук.

Провинция Хомс

Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, террористы «Исламского государства»1 предприняли новую попытку контратаки опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в районе стратегической магистрали Ас-Сухна — Дейр эз-Зор. Как передают военные источники AMN, боевики периодически открывают огонь по оборонительным сооружениям правительственных сил из артиллерийских установок и минометов. Тем не менее при поддержке со стороны военных самолетов российских ВКС на данный момент частям армии САР удается отражать нападения радикалов террористической группировки.

Как сообщал ранее военный источник в Twitter (VivaRevolt), накануне Сирийская арабская армия (САА) при помощи авиации РФ и отрядов ливанского военизированного формирования «Хезболла» практически полностью зачистила от боевиков «Исламского государства» территории так называемого «Акербатского котла» в провинции Хомс. Однако небольшой отряд радикалов все еще сохраняет позиции на границе между Хомсом и Хамой, передает Twitter-канал (watanisy).

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения сирийской армии продолжают планомерно продвигаться в сторону города Аль-Маядин, расположенного к юго-востоку от столицы региона. По информации новостного портала Al Masdar News, войска Башара Асада и союзные им проправительственные ополченческие отряды заняли позиции в шести километрах от Аль-Маядина. Населенный пункт имеет для террористов «Исламского государства» важное стратегическое значение, поскольку через него пролегает дорога к крупному пограничному городу Абу-Кемаль, который соединяет территории Сирии, находящиеся под контролем ИГИЛ, с иракской провинцией Аль-Анбар.

Провинция Даръа

В юго-западной части провинции продолжается вооруженное противостояние между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающими на стороне «Исламского государства». В результате обстрелов противников погиб один из местных жителей, передает Twitter-канал (Flam_freedom). Напомним, стороны активизировали боевые действия в провинции после того, как в рамках перемирия между войсками САР и «свободной армией» вступил в силу режим тишины. Таким образом, боевики вооруженной оппозиции смогли сконцентрировать усилия на борьбе с ИГИЛовцами, тогда как Сирийская арабская армия (САА) продолжила столкновения с террористической группировкой «Тахрир Аш-Шам», на которую не распространяется режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Не утихают столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократической армией Сирии**** (SDF) в городе Ракка. Официальный Twitter-канал Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовал информацию, в соответствии с которой авиация международной коалиции накануне нанесла более 30 авиаударов по военным объектам террористической группировки, уничтожив многие из них. Однако, согласно сведениям военного источника в сети Twitter (war_zone_1), боевики «Исламского государства» провели контрнаступление в административном центре провинции, в результате чего под контроль боевиков перешли: здание школы Аль-Рашид, полицейский участок, а также резиденция губернатора.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что исламисты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, обстреливают жилые дома в городе Баас. На данный момент никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало. Напомним, большую часть региона контролируют боевики вооруженной оппозиции и, в частности, альянса «Тахрир Аш-Шам», которые время от времени открывают огонь по подконтрольным Сирийской арабской армии (САА) территориям.

Ирак

После того как город Хавиджа в провинции Киркук был освобожден Силами народной мобилизации и правительственной армией, ополченцы «Хашд Аш-Шааби» обнаружили несколько массовых захоронений, в которых были погребены как военнослужащие вооруженных сил Ирака, так и гражданские лица, в том числе женщины и дети. Об этом сообщает новостное агентство Iraqi News. Населенный пункт находился в оккупации террористов «Исламского государства» на протяжении трех лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)