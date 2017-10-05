Улюкаев принес в суд книгу Платона

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Москва, 5 октября. На 13-й день слушаний бывший министр пришел в суд с книгой Платона «Апология Сократа» в портфеле.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, сегодня появился в зале Замоскворецкого суда Москвы с «Апологией Сократа» Платона. Появление в зале суда с книгой уже стало традицией для подсудимого.

Ранее Улюкаев рассказывал журналистам о своих занятиях поэзией и чтении книг под домашним арестом. На предыдущем заседании на его столе лежала книга Антона Чехова.

С журналистами бывший министр больше не общается, за его спиной стоит пристав, пресекающий любые вопросы.

Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит изучение доказательств стороны обвинения по делу Улюкаева. Всего в деле 29 томов, прокуроры уже огласили 23 из них. Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения.

Ранее адвокат Улюкаева рассказала о судьбе колбасы из «корзинки Сечина».