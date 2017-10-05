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В Киеве назвали победу Трампа на выборах одной из главных бед человечества
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    В Киеве назвали победу Трампа на выборах одной из главных бед человечества

    11:55  5 Октября 2017
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    В Киеве назвали победу Трампа на выборах одной из главных бед человечества

    Киев, 5 октября. Ведущая Киевского международного экономического форума Оксана Соколова заявила, что победа президента США Дональда Трампа на выборах была серьезным потрясением для мира.

    5 октября в Киеве открылся международный экономический форум. Его ведущая обратила внимание, что этот год характеризуется большим числом шокирующих событий. Любопытно, что среди перечисленных ее потрясений оказалась и победа Трампа на президентских выборах в США.

    «Вы видите, сколько потрясений наш мир пережил за последние годы, — обратилась Соколова к участникам форума. — Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, еще более неожиданный Brexit, нашествие беженцев из Сирии, которое накрыло Европу, ужасные теракты».

    Она также добавила, что ситуацию усугубили проблема безработицы, закат эпохи нефтедоллара и смена климата.

    В Киеве назвали победу Трампа на выборах одной из главных бед человечества

    Впрочем, упоминания Трампа в этом списке Соколовой можно объяснить. Ведущая работает на канале ICTV, который принадлежит украинскому олигарху Виктору Пинчуку, который был одним из спонсоров Хиллари Клинтон — соперницы Трампа на выборах в США.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #выборы #киев #украина #трамп #потрясения
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