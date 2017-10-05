Путин подарил школьнице из Курской области рюкзак с автографом

В Избранное

Железногорск, 5 октября. Школьница из города Железногорска Курской области Аня Артеменко получила в подарок от главы государства Владимира Путина рюкзак с автографом в благодарность за ее труд и любознательность.

Второклассница из Железногорска подготовила доклад о школьных годах российского лидера Владимира Путина, для этого девочка составила список интересующих ее вопросов и направила в администрацию президента. Ответ из Москвы пришел на имя любознательной ученицы.

В письме говорилось, что президент в школьные годы любил щи, котлеты, блины и пирожки. Позднее девочка получила приглашение от властей Курской области и мэра Железногорска, которые вручили девочке подарок от Владимира Путина — рюкзак с автографом.