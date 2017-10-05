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«Ответственна страна-агрессор»: новый закон о реинтеграции Донбасса развяжет руки Киеву
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    «Ответственна страна-агрессор»: новый закон о реинтеграции Донбасса развяжет руки Киеву

    12:35  5 Октября 2017  /обновлено: 12:40  05 Октября 2017
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    Законопроект Порошенко об интеграции Донбасса определит Россию как "страну-агрессора"

    Киев, 5 октября. В Верховной раде порадовались тому, что внесенный президентом Петром Порошенко закон об «интеграции» Донбасса четко прописывает статус Российской Федерации как «страны-агрессора», что развязывает руки ВСУ в Донбассе. Как отметила депутат Рады Татьяна Рычкова, это позволит снять ответственность с ВСУ за уничтожение имущества жителей Донбасса — законом четко определяется, что за любой ущерб отвечает «страна-агрессор».

    Законопроект Порошенко об интеграции Донбасса определит Россию как "страну-агрессора"

    По словам Рычковой, не так давно один из жителей Донецкой области, чье имущество пострадало от действий солдат ВСУ, подал в суд на Минобороны Украины. По новому законопроекту жители Донбасса не могут быть недовольны ВСУ — все претензии следует направлять России.

    «Тут прописывается четко, что ответственна страна-агрессор, Российская Федерация. Основной тезис там — «средства для обеспечения национальной безопасности и обороны, а также сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — рассказал Рычкова в эфире украинского телеканала.

    Напомним, в рамках «интеграционного» законопроекта президент Украины получает право на введение военного положения на территории Донбасса и может использовать там армию.

    В четверг украинские националисты осаждают Раду из-за закона о реинтеграции Донбасса.

    Автор: Валентин Меликов
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