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Киев, 5 октября. В Верховной раде порадовались тому, что внесенный президентом Петром Порошенко закон об «интеграции» Донбасса четко прописывает статус Российской Федерации как «страны-агрессора», что развязывает руки ВСУ в Донбассе. Как отметила депутат Рады Татьяна Рычкова, это позволит снять ответственность с ВСУ за уничтожение имущества жителей Донбасса — законом четко определяется, что за любой ущерб отвечает «страна-агрессор».

По словам Рычковой, не так давно один из жителей Донецкой области, чье имущество пострадало от действий солдат ВСУ, подал в суд на Минобороны Украины. По новому законопроекту жители Донбасса не могут быть недовольны ВСУ — все претензии следует направлять России.

«Тут прописывается четко, что ответственна страна-агрессор, Российская Федерация. Основной тезис там — «средства для обеспечения национальной безопасности и обороны, а также сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — рассказал Рычкова в эфире украинского телеканала.

Напомним, в рамках «интеграционного» законопроекта президент Украины получает право на введение военного положения на территории Донбасса и может использовать там армию.

В четверг украинские националисты осаждают Раду из-за закона о реинтеграции Донбасса.