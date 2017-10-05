СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа

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Москва, 5 октября. Следственный комитет РФ сообщил о проведении обысков в квартирах сотрудников основанной Михаилом Ходорковским организации «Открытой России» по делу ЮКОСа.

Напомним, бывшие основные акционеры и руководители ЮКОСа подозреваются в хищении ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа, ее реализации, хищении акций и денежных средств НК, а также легализации выручки.

Обстоятельства хищения акций ЮКОСа и его денежных средств продолжают устанавливать в связи с международными судебными разбирательствами. Истцами выступили иностранные компании «Халлей Энтерпрайзис Лимитед», «Юкос Юниверсал Лимитед» и «Ветеран Петролеум Лимитед». Все они требуют взыскать с Российской Федерации более 50 млрд долларов США, напомнила представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе расследования были получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, получавших деньги от индивидуальных предпринимателей и других лиц, связанный с «Открытой России». «Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», - отметили в СК РФ.

Сегодня в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования следователи совместно с МВД РФ провели обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину.

