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Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
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    СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа

    11:39  5 Октября 2017  /обновлено: 11:40  05 Октября 2017
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    СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа

    Москва, 5 октября. Следственный комитет РФ сообщил о проведении обысков в квартирах сотрудников основанной Михаилом Ходорковским организации «Открытой России» по делу ЮКОСа.

    Напомним, бывшие основные акционеры и руководители ЮКОСа подозреваются в хищении ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа, ее реализации, хищении акций и денежных средств НК,  а также легализации выручки. 

    Обстоятельства хищения акций ЮКОСа и его денежных средств продолжают устанавливать в связи с международными судебными разбирательствами. Истцами выступили иностранные компании «Халлей Энтерпрайзис Лимитед», «Юкос Юниверсал Лимитед» и «Ветеран Петролеум Лимитед». Все они  требуют взыскать с Российской Федерации более 50 млрд долларов США, напомнила представитель СК РФ Светлана Петренко.

    В ходе расследования были получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, получавших деньги от  индивидуальных предпринимателей и других лиц, связанный с  «Открытой России». «Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», - отметили в СК РФ.

    Сегодня в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования следователи совместно с МВД РФ провели обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #обыски #юкос #дела
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