СМИ узнали о тайной свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой в Швеции

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Москва, 5 октября. Известная певица Земфира вступила в брак со знаменитой актрисой Ренатой Литвиновой в Швеции, пишет ряд российских СМИ.

По неподтвержденным данным, пара провела уик-энд в Европе. В частности, женщины приехали в Стокгольм. До этого они гостили в Эстонии, где Литвинова снимала свой новый фильм «Волшебный кубок».

Как отмечает «Политэксперт», шведские власти узаконили регистрацию однополых браков на территории своей страны.

Земфира и Рената Литвинова никогда не афишировали своих отношений. Неизвестно также, в каких именно отношениях состоят женщины — романтических или дружеских. С уверенностью можно утверждать лишь одно: эти двое по-настоящему близки и много времени проводят вместе.

Поклонники Земфиры с недоверием отнеслись к появившейся новости. Многие посчитали, что это просто слухи, которые не стоят никакого внимания.