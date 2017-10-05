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Журналист Немышев вернулся в Россию
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    Журналист Немышев вернулся в Россию

    11:52  5 Октября 2017
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    Журналист Немышев вернулся в Россию

    Москва, 5 октября. Сотрудник телеканала НТВ Вячеслав Немышев, которого задержали в Киеве 4 октября, вернулся в Россию.

    В пресс-службе НТВ сообщили, что журналист находится на территории Российской Федерации, но не в столице, передает ТАСС.

    Как рассказал сам сотрудник телеканала, «у ворот украинского полицейского участка его ждала целая группа националистов, со стороны которых в его адрес звучали угрозы». В полиции Украины Вячеслав Немышев провел пять часов. С него взяли показания сначала полицейские, потом сотрудники СБУ. После этого корреспондента очень долго возили в машине по городу. Чуть позже его решили отвезти к границе. Сейчас Немышеву запрещен въезд на Украину сроком на три года.

    Ранее сообщалось, что украинцы вступились за российского журналиста, выдворенного СБУ из их страны. 

    Автор: Алексей Громов
    #украина #сбу #нтв #журналист
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