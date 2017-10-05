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Ростов-на-Дону, 5 октября. Новейший учебный вертолет Ми-28УБ готов к серийному производству для ВКС РФ, сообщил заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов.

Во время посещения предприятия «Росвертол» Юрий Борисов проинспектировал ход испытаний новейшего вертолета Ми-28УБ, он ознакомился с производственными мощностями завода и отметил, что ВКС РФ уже в текущем году получат первую партию из восьми учебных машин.

Отмечается, что вертолет Ми-28УБ является учебно-боевой модификацией Ми-28Н «Ночной охотник». На вертолете установлен интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет с максимальной эффективностью производить поиск, распознавание и уничтожение воздушных и наземных целей, определение их на сетке координат и целеуказание для других вертолетов.