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Россия
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ВКС РФ доставили участников учений «Поиск-2017» в Армению
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    ВКС РФ доставили участников учений «Поиск-2017» в Армению

    11:19  5 Октября 2017
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    ВКС РФ доставили участников учений «Поиск-2017» в Армению

    Ереван, 5 октября. Транспортная авиация ВКС РФ доставила участников международных учений из Ростова-на-Дону в Армению.

    Самолеты военно-транспортной авиации Южного военного округа доставила порядка 200 участников международных тактико-специальных учений «Поиск-2017» на аэродром Эребуни в Армении. Отмечается, что было задействовано два самолета Ил-76, которые оперативно перебросили из Ростова-на-Дону бойцов разведывательных подразделений.

    В масштабных учениях принимают участие военнослужащие ВС России, Армении, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии. Всего в «Поиске-2017» задействовано свыше тысячи человек. Мероприятие проводится в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство-2017».

    ВКС РФ доставили участников учений «Поиск-2017» в Армению

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #армения #поиск-2017
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