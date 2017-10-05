Поклонская поздравила Кадырова с днем рождения, пожелав ему побед во имя России

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Москва, 5 октября. Российский парламентарий Наталья Поклонская поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее поддержал ее в ситуации с фильмом «Матильда», с днем рождения.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что депутат ГД Наталья Поклонская руководствуется любовью к России и проявляет «несгибаемую волю» в ситуации вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». В свою очередь, парламентарий поздравила Кадырова с днем рождения, которому исполнился 5 октября 41 год.

«Защита Отечества, его духовных и нравственных основ, верность присяге и Верховному главнокомандующему уже на протяжении более чем ста лет являются образцом чести и достоинства, отваги и верности долгу, бесспорным примером для подражания», — отметила Поклонская в своем поздравлении.

Бывший прокурор Крыма выразила благодарность Кадырову за поддержку, пожелала ему здоровья и побед «во имя процветания России». Фильм Учителя «Матильда» вызвал общественный резонанс еще до выхода на широкий экран. Картина показывает взаимоотношения балерины Кшесинской и будущего императора Николая II.

Ряд общественный организаций назвал ленту «антирелигиозной пропагандой». Глава культурного ведомства Владимир Мединский заявил, что активисты сгущают краски, умышленно нагнетая истерию вокруг художественного фильма.