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Россия
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Националисты осаждают Раду из-за закона о реинтеграции Донбасса
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    Националисты осаждают Раду из-за закона о реинтеграции Донбасса

    11:25  5 Октября 2017
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    Ультранационалисты осаждают Раду из-за закона о реинтеграции Донбасса

    Киев, 5 октября. Около сотни участников ультранационалистических движений собрались у стен Верховной Рады в Киеве. В руках собравшихся флаги партии «Свобода» и «Национального корпуса», созданногона базе нацбатальона «Азов».

    «Мы выступаем против против принятия законопроектов, касающихся Донбасса», — заявил один из радикалов местному агентству УНИАН. 

    Отметим, что ряд экспертов связывает «Национальный корпус» с политической деятельностью главы МВД Арсена Авакова и его партии «Народный фронт». А ему, по мнению украинского политолога, экс-депутата Верховной рады Владимира Цибулько, закон будет непросто принять, так как он подразумевает, в том числе, и усиление роли главы государства как верховного главнокомандующего.

    «А с этим тяжело смириться и главе МВД Арсену Авакову, и его партии «Народный фронт», и прочим украинским политическим силам», — заявил Цибулько в комментарии «Коммерсанту».

    Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в Раду накануне президентом Петром Порошенко. Как следует из данных на сайте украинского парламента, документ определен лидером страны как неотложный, а Россию в тексте законопроекта называют «агрессором». Кроме того, на рассмотрение Рады Порошенко внес и законопроект — «о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе». Этот документ продлевает на год особый статус региона.

    К рассмотрению этих документов нардепы, согласно повестке Рады, должны приступить в четверг. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь СНБО Александр Турчинов. Законопроект вызвал столкновения между «Блоком Петра Порошенко» и депутатами оппозиционных фракций.

    Александр Турчинов

    Противники закона недовольны тем, что документ, по их мнению, допускает неприемлемые уступки с народными республиками. Больше всего споров вызвал пункт о торговле с ДНР и ЛНР. Из него следует лишь то, что товары должны перемещаться через «пункты въезда-выезда», все прочие меры должен вводить начальник некоего «объединенного штаба», свои действия при этом он должен согласовывать со Службой безопасности Украины и органами исполнительной власти. Больше никаких подробностей не приводится.

    По мнению вице-спикера парламента Оксана Сыроид, представляющей фракцию мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь», проект закона о реинтеграции Донбасса «власть во главе с Порошенко собирается нам впарить».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #националисты #рада #реинтеграция донбасса
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