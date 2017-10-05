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Путин спас Крым от катастрофы: на Украине прокомментировали судебную реформу Порошенко
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    Путин спас Крым от катастрофы: на Украине прокомментировали судебную реформу Порошенко

    11:58  5 Октября 2017
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    Путин спас Крым от катастрофы: на Украине прокомментировали судебную реформу Порошенко

    Киев, 5 октября. Украинский журналист Юрий Бойко в самых мрачных тонах описал последствия судебной реформы, которая была принята 3 октября Верховной радой. По мнению журналистов, если распространить текст закона среди жителей народных республик Донбасса и в российском Крыму, то возвращение к Киеву жителям отколовшихся от Украины регионов не произойдет никогда.

    «Следствием «судебной реформы» станет неслыханный всплеск преступности и такой разгул бандитизма, что жизнь на неподконтрольных территориях казаться киевлянам раем по сравнению со столицей», — уверен журналист.

    Он указывает на важнейшее следствие судебной реформы — теперь отсчет срока досудебного расследования, по Уголовному процессуальному кодексу Украины, будет вестись со дня подачи заявления. При этом если для тяжких и особо тяжких максимальный срок до закрытия дела составляет полгода, то для обычных преступлений он составит всего три месяца.

    Путин спас Крым от катастрофы: на Украине прокомментировали судебную реформу Порошенко

    «То есть, если «моя новая полиция» на протяжении 6 месяцев не установила лицо, совершившее убийство или разбойное нападение, — дальнейшее расследование запрещается», — делает вывод журналист. 

    Как отмечает Бойко, уровень раскрытия преступлений на Украине и сейчас не превышает 10%, а после реформы упадет и вовсе до нуля, и можно не ждать, что кто-либо в народных республиках Донбасса или Крыму захочет вернуться на Украину.

    «А в Крыму — так вообще этот закон надо перевести на русский язык и опубликовать массовым тиражом. Чтобы тамошний люд окончательно осознал, от какой катастрофы их спас Путин», — пишет журналист.

    Путин спас Крым от катастрофы: на Украине прокомментировали судебную реформу Порошенко

    «Совсем скоро любая деятельность, направленная на раскрытие преступления, потеряет смысл: следователю достаточно будет подождать полгода и дело можно закрывать», — описывает последствия реформы журналист, указывая на то, что «на второй день» после введения реформы будут закрыты сотни тысяч незаконченных уголовных производств.

    Что делать в такой ситуации украинцам? По мнению Бойко, тут есть только один вариант — бежать. «Не ждите, когда соседние государства, пораженные потоком мигрантов из Украины, закроют границу», — рекомендует журналист. А тем, кто не может бежать, Бойко рекомендует вооружаться до зубов, поскольку больше никто не станет защищать их и их близких.

    Напомним, законопроект о судебной реформе на Украине оказался чрезвычайно спорным, однако все равно успешно прошел голосование в Раде. Сутью закона являются два процесса — расширение влияния президента на суды, и одновременно — власти судей за счет остальных участников процесса.

    Автор: Валентин Меликов
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