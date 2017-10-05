Удивление короля Саудовской Аравии во время поломки эскалатора в Москве попало на видео

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Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был вынужден пройтись пешком из-за поломки трап-эскалатора в столичном аэропорту «Внуково».

На видео, опубликованном в Сети, хорошо видно, как Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд просто стоит и ждет, когда трап-эскалатор заменят или починят. Через какое-то время монарх подобрал полы своего одеяния и начал спускаться самостоятельно, сообщает «Инфореактор».

Накануне саудовский король прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мировые лидеры обсудят ситуацию на нефтяном рынке и поставки зенитных ракет С-400 «Триумф» на общую сумму в 3 млрд долларов. Визит иностранного гостя продлится до 7 октября.

Монарха встретил почетный караул Преображенского полка и целый оркестр, а также российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Однако неожиданный инцидент слегка омрачил торжественный момент прибытия саудовского короля.