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Россия
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Общество
Удивление короля Саудовской Аравии во время поломки эскалатора в Москве попало на видео
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    Удивление короля Саудовской Аравии во время поломки эскалатора в Москве попало на видео

    11:29  5 Октября 2017
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    Удивление короля Саудовской Аравии во время поломки эскалатора в Москве попало на видео

    Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был вынужден пройтись пешком из-за поломки трап-эскалатора в столичном аэропорту «Внуково».

    На видео, опубликованном в Сети, хорошо видно, как Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд просто стоит и ждет, когда трап-эскалатор заменят или починят. Через какое-то время монарх подобрал полы своего одеяния и начал спускаться самостоятельно, сообщает «Инфореактор».

    Накануне саудовский король прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мировые лидеры обсудят ситуацию на нефтяном рынке и поставки зенитных ракет С-400 «Триумф» на общую сумму в 3 млрд долларов. Визит иностранного гостя продлится до 7 октября.

    Монарха встретил почетный караул Преображенского полка и целый оркестр, а также российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Однако неожиданный инцидент слегка омрачил торжественный момент прибытия саудовского короля.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #внуково #саудовская аравия #видео
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