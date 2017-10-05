Турция, Польша, далее — везде: куда продают уголь ДНР и ЛНР

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Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал факт поставок в страну энергетического угля из непризнанной Донецкой народной республики. Согласно заявлению министра, речь идет о 11 тысячах тонн угля, что является, по его мнению, «небольшой поставкой, соответствующей потреблению одного энергоблока ТЭС за одни сутки». Данное заявление польского министра уже очень резко прокомментировали в Киеве: министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что любые поставки антрацита из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Польшу «будут прекращены».

Один раз — не нарушитель!

Согласно заявлению Насалика, позиция польских властей в части несанкционированного Киевом импорта донбасского угля на территорию Польши совпадает с украинской. Насалик заявил, что по факту произведенной поставки в Польше проведут детальное расследование и не допустят поставок угля из ДНР и ЛНР в будущем. Кроме того, министр энергетики Украины добавил, что Украина будет добиваться полной блокады экспорта угля с территории ДНР и ЛНР в любые третьи страны, так как, по мнению киевских властей, такой экспорт позволяет республикам не только наполнять бюджет, но и финансировать собственные вооруженные силы.

Впрочем, судя по всему, громкие заявления Насалика могут оказаться лишь хорошей миной при плохой игре: современный капиталистический глобальный мир в лице «международных партнеров» Украины с удовольствием пользуется неоднозначностью статуса донбасских республик. Тем более, что этот статус заставляет республики продавать свои полезные ископаемые и, в частности, востребованный на внешнем рынке коксующийся и энергетический уголь по ценам гораздо ниже мировых.

Так, в украинской прессе еще в июне 2017 года появилось документальное расследование, которое указывает на то, что одним из крупных потребителей донбасского угля оказалась Турция, которая приобретает антрацит из ДНР и ЛНР по цене около 22 долларов за тонну при мировой цене около 100 долларов за тонну антрацита. Согласно данным этого расследования, первые поставки донбасского угля в Турцию начались в апреле, и уже в мае-июне приобрели системный характер. Перевозки этого угля «неизвестного происхождения» якобы производятся из российского порта Ростов-на-Дону с помощью небольших судов «река-море», в турецких портах сейчас ежемесячно разгружается по 5-6 таких судов, что соответствует ежемесячным поставкам 15-20 тысяч тонн антрацита.

Надо сказать, что в случае Турции это практически «золотой» бизнес: кроме того, что турецкие потребители постоянно нуждаются в импорте угля из-за рубежа (страна не покрывает собственные потребности местной добычей), оказывается, что донецкий и луганский уголь оказываются гораздо дешевле угля местной турецкой добычи.

Дыра в собственной голове

Впрочем, надо сказать, что к нынешней плачевной ситуации в энергетике Украина, как и к идущим мимо Киева поставкам донбасского угля третьим странам, киевские власти шли последовательно и неуклонно.

Первый удар по донбасской угледобыче и украинской энергетике был нанесен еще в 2014-м году, когда вместо конституционного разрешения кризиса в Донбассе киевский режим пошел на развертывание так называемой «АТО» (антитеррористической операции). Она вылилась в фактическое разделение Украины по линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов и сил ополчения, а затем — народной милиции ДНР и ЛНР. Такая власть военных и боевые действия в районе фронтовой полосы пагубно сказались на едином топливно-энергетическом комплексе Украины. Многие пути поставок донбасского угля на ТЭС, в основном оставшиеся на территории киевской Украины, были нарушены, как была переведена, по сути дела, в «островной» режим энергетическая система ЛНР и ДНР. Впрочем, достаточно высокий уровень взаимодействия поставщиков донецких и луганских поставщиков угля и кокса с одной стороны, и украинскими металлургами и энергетиками с другой стороны, сохранялся на протяжении всего периода 2014-2016 годов. Это, например, позволило практически бесперебойно работать Луганской ТЭС (в городе Счастье), которая снабжала электроэнергией Луганск и другие города ЛНР взамен на поставки луганского антрацита.

Второй и гораздо более болезненный удар по взаимодействию Украины и ДНР и ЛНР в топливно-энергетической сфере был нанесен зимой 2016-2017 годов, когда радикалы начали так называемую «транспортную экономическую блокаду Донбасса». Этот комплекс блокадных действий полностью парализовал транспортное сообщение между ДНР и ЛНР и Украиной, в результате чего поставки донбасского угля и кокса на территорию «незалежной» были полностью прекращены. Негативные последствия для самой Украины были практически мгновенны — с 17 февраля 2017 года на Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии, не отмененное и поныне.

В сложившейся ситуации полного разрыва хозяйственных связей каждая из сторон конфликта постаралась «достроить» недостающие части поврежденного хозяйственного механизма. Так, результатом недальновидных действий Украины стала вынужденная закупка страной сверхдорогого американского антрацита. Согласно опубликованной информации, Украина теперь закупает энергетический уголь из далекой Пенсильвании, оплачивая его по драконовским, политически мотивированным тарифам в 110 долларов за тонну.

Со стороны ДНР и ЛНР официальное подтверждение весной 2017 года «общественной блокады» региона тоже вызвало комплекс ответных мер. В республиках была проведена национализация крупных предприятий энергетического, топливного и металлургического комплексов, которая позволила обеспечить внутреннее потребление энергетического угля и кокса. Ну а достаточно солидные излишки добываемого «черного золота», как мы видим, нашли свое место на мировом рынке.

Вместо заключения

Безусловно, поставки донбасского угля в Польшу и Турцию — лишь вершина айсберга. Можно сказать, что в нынешнем глобализированном мире такие трансграничные перетоки просто невозможно перекрыть — современная международная экономическая и торговая система создают массу легальных вариантов обхода таможенных правил того или иного отдельного государства.

Поэтому, собственно говоря, все украинские усилия по блокаде экспорта донбасского угля в Турцию и Польшу уже пошли прахом. Как говорил Карл Маркс, «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». Нынешняя поставка донбасского угля в Турцию приносит турецким контрагентам те самые 300% прибыли, похожую картину, судя по всему, обеспечивают и поставки угля в Польшу, которая тотально зависит от производства дешевой электроэнергии на своих ТЭС. Как следствие, ни поляков, ни турок, ни кого-либо еще невозможно испугать тем, что кто-то хочет их на Украине линчевать или повесить. Донбасский уголь слишком ценен для экономик этих стран. Ну а Украина — пусть переплачивает за уголь из Пенсильвании. Дыра ведь не на границе — она в голове.