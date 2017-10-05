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Россия
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Украина
Украинцы вступились за российского журналиста, выдворенного СБУ
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    Украинцы вступились за российского журналиста, выдворенного СБУ

    11:33  5 Октября 2017
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    Украинцы вступились за российского журналиста, выдворенного СБУ

    Киев, 5 октября. Жители Украины заступились за выдворенного из их страны корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

    Задержание в Киеве и выдворение из страны российского журналиста были настолько сомнительны, что вызвали возмущение даже у украинцев. Жители незалежной обратили внимание, что это нарушает права журналистов, принятые во всем мире. 

    «В любой бы стране это был бы повод для скандала, а здесь будничное событие, — констатировали пользователи Сети. — Сначала выдумали «мелкое правонарушение» (торт резал на улице), чтобы обшмонать. А потом «сшили» состав преступления из-за наличия аккредитации в зоне боевых действий (которые есть у всех журналистов, которые там работают). Главное, что Европа опять промолчит. В прочем события в Каталонии в очередной раз доказали ее двуличность и подлость».

    Одной из основных причин выдворения Немышева, по словам представителей СБУ, стала аккредитация ДНР. Однако украинцы обратили внимание, что это нормальная практика для сотрудников СМИ, работающих в зоне боевых действий. Однако с претензиями на этот счет спецслужбы Украины предпочитают обращаться только к российским журналистам.

    «Та сразу можно во всех мировых СМИ писать — в Украине нет свободы слова — а значит тут не место журналистам и все журналисты априори нежелательные элементы в стране», — объясняют украинцы.

    Украинцы вступились за российского журналиста, выдворенного СБУ

    Также украинцы пристыдили СБУ, напомнив, что по отношению к их землякам в России такие практики не применяются.

    «Тем временем, украинские политологи и журналисты (Карасев, Ковтун, Яхно, Запорожский, Цимбалюк и другие десятки…) спокойно разгуливают и любуются красотами Москвы, — замечают в Интернете. — Мало того, они каждый день на русских ток-шоу. Я не для того смотрю спутниковое телевидение в Киеве, чтобы лицезреть этих личностей. Я могу и на украинском ТВ их смотреть. Хочешь отдохнуть от УкрПропоганды, переключаешь на РуТВ, а там тоже эти лица. Надоело, честное слово».

    Грамматика и орфография авторов постов сохранена.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #сбу #нтв #журналист #выдворение #немышев
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