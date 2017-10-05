Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
Россия
Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 впервые совершили посадку на аэродром Анадырь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 впервые совершили посадку на аэродром Анадырь

    11:03  5 Октября 2017
    64

    Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 впервые совершили посадку на аэродром Анадырь

    Анадырь, 5 октября. Впервые в истории бомбардировщики Ту-22М3 совершили посадку на аэродром Анадырь в рамках учений Дальней авиации ВКС РФ.

    В ходе масштабных учений летный состав Дальней авиации отрабатывал перебазирование с основных аэродромов, совершив при этом промежуточные посадки на оперативных аэродромах.

    Отмечается, что в летно-тактических учениях задействовано свыше 20 экипажей самолетов Ил-78, Ту-22М3 и Ту-95МС. Учения охватывают пять аэродромов и два полигона, расположенные от Калуги до Камчатки.

    Летчики Дальней авиации отрабатывают полеты на боевое применение, а также поражение наземных целей и дозаправку в воздухе.

    Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 впервые совершили посадку на аэродром Анадырь

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #ту-22м3 #дальняя авиация #анадырь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83895

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107314

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29952

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44570

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26036
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        732
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        219
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        130
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11744