Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 впервые совершили посадку на аэродром Анадырь

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Анадырь, 5 октября. Впервые в истории бомбардировщики Ту-22М3 совершили посадку на аэродром Анадырь в рамках учений Дальней авиации ВКС РФ.

В ходе масштабных учений летный состав Дальней авиации отрабатывал перебазирование с основных аэродромов, совершив при этом промежуточные посадки на оперативных аэродромах.

Отмечается, что в летно-тактических учениях задействовано свыше 20 экипажей самолетов Ил-78, Ту-22М3 и Ту-95МС. Учения охватывают пять аэродромов и два полигона, расположенные от Калуги до Камчатки.

Летчики Дальней авиации отрабатывают полеты на боевое применение, а также поражение наземных целей и дозаправку в воздухе.