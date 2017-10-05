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Россия
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Минэкономразвития защитило авиадиспетчеров от штрафов в 150 тысяч рублей
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    Минэкономразвития защитило авиадиспетчеров от штрафов в 150 тысяч рублей

    11:07  5 Октября 2017
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    Минэкономразвития защитило авиадиспетчеров от штрафов в 150 тысяч рублей

    Москва, 5 октября. Министерство экономического развития не согласовало законопроект Минтранса о введении огромных штрафов для авиадиспетчеров. Законопроектом предполагалось ввести для диспетчеров огромные штрафы за нарушение правил работы в российском воздушном пространстве, в то время как сейчас допустивший ошибку диспетчер может быть привлечен только дисциплинарной ответственности.

    В пояснительной записке Минтранс указывал, что из в 22 из 28 случаев опасных сближений самолетов над Россией в 2014–2015 годах большая часть — 22 случая — была связана с нарушениями, допущенными диспетчерами. В Минэкономразвития указывают, что столь суровые штрафы могут привести к кадровому кризису в отрасли — мало кто согласится выполнять сложнейшую работу под угрозой столь дорогостоящего наказания, ведь предлагаемые суммы штрафов в 100–150 тысяч равны или превышают средний месячный заработок диспетчера. А потеря кадров лишь ухудшит ситуацию с безопасностью в отрасли.

    «Увеличение размера административного взыскания может привести к затруднениям в части возможности оплаты такого штрафа правонарушителями, а также спровоцировать кадровый дефицит в отрасли», — указано в ответе Минэкономразвития.

    Минэкономразвития защитило авиадиспетчеров от штрафов в 150 тысяч рублей

    Как отметил в беседе с «Известиями» зампред думского комитета по транспорту Виталий Ефимов, необходимо не штрафовать диспетчеров, а понять, по какой причине совершаются ошибки.

    Автор: Валенинтин Меликов
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