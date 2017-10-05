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Россия
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Россия
ВКС РФ и ВВС Сербии спасли условно пострадавших летчиков на учениях «БАРС-2017»
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    ВКС РФ и ВВС Сербии спасли условно пострадавших летчиков на учениях «БАРС-2017»

    10:50  5 Октября 2017
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    ВКС РФ и ВВС Сербии спасли условно пострадавших летчиков на учениях «БАРС-2017»

    Липецк, 5 октября. На совместных российско-сербских учениях экипажи ВКС РФ и сербская авиация провели поисково-спасательную операцию с эвакуацией условно пострадавших пилотов.

    Руководство учений сообщает, что совместные экипажи провели визуальную разведку вертолета, который условно выполнил жесткую посадку. После обнаружения места аварии было произведено десантирование группы спецназа, которая обеспечила безопасность поисково-спасательного отряда.

    После выставления оцепления спасатели эвакуировали условно пострадавших летчиков при помощи лебедки. Первый день учений завершился учебно-боевыми вылетами в ночное время суток, отработкой фигур высшего пилотажа и воздушными боями по схеме пара на пару и звено против пары.

    ВКС РФ и ВВС Сербии спасли условно пострадавших летчиков на учениях «БАРС-2017»

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #сербия #барс-2017
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