Эксперт: ликвидация главарей «Джебхат-ан-Нусры» в Сирии помешает боевикам строить долгосрочные планы

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После точного удара ВКС РФ по позициям боевиков в Сирии лидер «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) впал в кому, об этом сообщил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Также удалось уничтожить 49 членов террористической организации, включая 7 полевых командиров.

Успех операции был обеспечен, в том числе благодаря эффективной работе разведывательных подразделений, разведчикам удалось получить и подтвердить информацию об экстренном совещании командования группировки, после чего Су-34 нанес авиаудар. Также боевики понесли материально-технические потери.

«Склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглубленных объектов», — рассказал Конашенков.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что уничтожение командиров негативно сказывается на функционировании террористических группировок.

«Уничтожение вносит дезорганизацию в систему управления террористическими ячейками, кроме того, создает дополнительную внутреннюю конкуренцию. Как правило, после гибели командира внутри ячейки начинается борьба за власть, поскольку строгой вертикали власти у боевиков нет, поэтому не всегда очевидно, кто должен быть приемником», — объясняет эксперт.

Дмитрий Егорченков напомнил, что структуры боевиков являются сетевыми, поэтому от деятельности конкретного главаря зависит не все. Роль личности в террористических формированиях не является доминирующей. По словам специалиста, схемы финансирования противозаконной деятельности, которые реализуются через командование, через некоторое время будут восстановлены.

«Крайне важно уничтожать лидеров террористических организаций, чтобы не позволять им заниматься долгосрочным планированием и аккумулированием денежных средств. Наши военные поступают абсолютно правильно, это четко укладывается в законы военного искусства. Если есть возможность, то командир должен быть уничтожен», — резюмировал Егорченков.

Накануне в результате успешных действий российской авиации, в частности, самолетов Су-34 и Су-35, были уничтожены сразу 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что массовое уничтожение командиров противника говорит о профессионализме и высоком уровне подготовки российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.