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Россия
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Общество
Царевна-лягушка получила «прописку» в Курганской области
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    Царевна-лягушка получила «прописку» в Курганской области

    10:57  5 Октября 2017
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    Царевна-лягушка получила «прописку» в Курганской области

    Шадринск, 5 октября. Царевна-лягушка обзавелась официальным местом рождения. Родиной сказочного персонажа стал город Шадринск в Курганской области.

    Известно, что одна из версий истории превращения лягушки в красавицу была записана на шадринской земле краеведом Александром Зыряновым. Автор проекта «Сказочная карта России» Алексей Козловский нашел аргументы жителей города достаточно вескими, чтобы официально признать это место родиной персонажа, сообщает «Ура.ру».

    Царевна-лягушка получила «прописку» в Курганской области

    Теперь жители города Шадринска смогут использовать бренд при проведении мероприятий и изготовлении полиграфической и сувенирной продукции.

    Автор: Алексей Громов
    #шадринск #сказочная карта россии #царевна-лягушка
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