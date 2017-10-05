США оснастят ВСУ новой IT-системой
Вашингтон, 5 октября. Соединенные Штаты заключили контракт с Украиной о внедрении новой IT-системы в рамках инициативы по оказанию военной помощи этой стране. Соответствующий документ опубликовала пресс-службе министерство армии США.
Вашингтон и Киев заключили контракт об обеспечении Украины новыми информационными технологиями. Речь идет в первую очередь о военных структурах. В частности, США помогут Украине в области автоматизированных систем управления, связи и разведки. Эти шаги помогут совершенствовать систему интегрированного управления ВСУ.
«В настоящее время осуществляется передача подобного рода решений украинскому министерству обороны и ВС в целях создания базовой IT-архитектуры», — цитирует текст документа RT.