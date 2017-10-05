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Россия
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Украина
США оснастят ВСУ новой IT-системой
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    США оснастят ВСУ новой IT-системой

    11:03  5 Октября 2017
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    США оснастят ВСУ новой IT-системой

    Вашингтон, 5 октября. Соединенные Штаты заключили контракт с Украиной о внедрении новой IT-системы в рамках инициативы по оказанию военной помощи этой стране. Соответствующий документ опубликовала пресс-службе министерство армии США.

    Вашингтон и Киев заключили контракт об обеспечении Украины новыми информационными технологиями. Речь идет в первую очередь о военных структурах. В частности, США помогут Украине в области автоматизированных систем управления, связи и разведки. Эти шаги помогут совершенствовать систему интегрированного управления ВСУ.

    «В настоящее время осуществляется передача подобного рода решений украинскому министерству обороны и ВС в целях создания базовой IT-архитектуры», — цитирует текст документа RT.

    США оснастят ВСУ новой IT-системой

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #всу #украина #it #контракт
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