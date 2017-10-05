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Россия
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Россия
Медведев поздравил учителей России с профессиональным праздником
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    Медведев поздравил учителей России с профессиональным праздником

    10:47  5 Октября 2017
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    Медведев поздравил учителей России с профессиональным праздником

    Москва, 5 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился с поздравлениями к российским учителям в связи с Днем учителя в России. В поздравлении глава правительства отметил, что профессия учителя нужна «каждому человеку, любой стране и всему миру».

    «Сердечно поздравляю вас с Днём учителя, замечательным праздником, который все мы отмечаем — сначала как ученики, потом как родители, — указано в поздравительном сообщении на сайте правительства России. — Вы выбрали профессию, которая нужна каждому человеку, любой стране и всему миру. Именно вы открываете дорогу своим ученикам и их достижениям».

    Медведев поздравил учителей России с профессиональным праздником

    Медведев отметил, что российские педагоги учат детей «думать, иметь собственную точку зрения, отстаивать её, верить в себя, отвечать за свои поступки». Премьер напомнил слова Льва Толстого, который говорил, что совершенный учитель — это тот, кто соединяет в себе любовь к своему делу и любовь к своим ученикам».

    Медведев пожелал российским учителям, чтобы этот учебный год был успешным, а ученики радовали их победами и достижениями.

    Медведев поздравил учителей России с профессиональным праздником

    Автор: Валентин Меликов
    #медведев
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