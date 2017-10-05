ВКС РФ уничтожили в Идлибе 49 боевиков

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Москва, 5 октября. 49 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»1 были ликвидированы в результате точечного удара бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в провинции Идлиб.

Отмечается, что среди ликвидированных оказались семеро лидеров подразделений боевиков «восточного сектора» террористической группировки, среди которых Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир и Абу Ахмад аль-Джазрави.

По данным министерства обороны России главарь террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни при ударе ВКС РФ лишился руки и впал в состояние комы.

Российская авиация уничтожила также один из самых крупных арсеналов террористов около Абу-эд-Духура авиационным боеприпасом большой мощности. На складе хранилось более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.