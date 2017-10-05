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Выход девятой части «Форсажа» перенесен на год
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    Выход девятой части «Форсажа» перенесен на год

    10:37  5 Октября 2017
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    Выход девятой части «Форсажа» перенесен на год

    Лос-Анджелес, 5 октября. Выход девятой части боевика «Форсаж» перенесен на год, сообщили в голливудской кинокомпании Universal Pictures.

    Девятая часть «Форсажа» выйдет 10 апреля 2020 года. Ранее продюсеры планировали, что премьера фильма состоится весной 2019 года. О причинах переноса релиза не сообщается.

    Как передают источники, у девятой части до сих пор нет ни режиссера, ни сценариста. Кроме того, из-за этой задержки, скорее всего, переносится и 10-ая часть киноленты, выход которой поклонники «Форсажа» ждут 2 апреля 2021 года.

    Выход девятой части «Форсажа» перенесен на год

    Актер Вин Дизель, исполнивший одну из главных ролей в этих фильмах, сумел заработать за последний год 54,5 миллиона долларов, и стать третьим в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых актеров 2017-го.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #перенос #форсаж #девятая часть #universal pictures
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