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ВСУ обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода под Ясиноватой
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    ВСУ обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода под Ясиноватой

    10:30  5 Октября 2017
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    ВСУ обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода под Ясиноватой

    Донецк, 5 октября. Вечером в среду силы ВСУ в Донбассе обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода, на территории насосной станции упали четыре мины. Как отмечают в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе, насосная станция в значительной степени обеспечивает подачу воды жителям подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

    Как отметили в СЦКК, обстрелы в районе насосной станции около населенного пункта Васильевка Ясиноватского района продолжаются уже третий день.

    ВСУ обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода под Ясиноватой

    «4 октября в 17.30 ВСУ открыли огонь из крупнокалиберного и стрелкового оружия по населенному пункту Васильевка Ясиноватского района, на территорию насосной станции упали четыре мины калибром 82 миллиметра. Огонь велся с Каменки», — приводит РИА Новости текст заявления СЦКК.

    В результате обстрела пострадавших не было. Повреждены остекление и фасад здания насосной станции. В СЦКК призвали украинских силовиков прекратить провокации против ДНР и обратились к СММ ОБСЕ с призывом дать публичную оценку действиям ВСУ.

    Автор: Валентин Меликов
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