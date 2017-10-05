Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге с 6 октября

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Санкт-Петербург, 5 октября. Несколько улиц Петербурга станут временно недоступны для автомобилистов, сообщают в региональной Государственной административно-технической инспекции.

Как стало известно, из-за установки светофора временно ограничат движение по Тульской улице с 6 по 19 октября. Кроме того, с 6 по 21 октября автомобилисты не смогут проехать по улице Коли Томчака в районе Лиговского проспекта. Там будет ремонтироваться дорожное покрытие.

Движение от Варшавской улицы до Московского проспекта будет ограничено с 6 октября. С 10 октября участок полностью закроют, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Из-за ремонта также будет ограничен проезд на Яхтенной улице у Приморского проспекта с 9 октября.