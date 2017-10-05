Король Саудовской Аравии заявил, что счастлив находиться в России

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Дубай, 5 октября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд надеется, что его визит в Россию окажет влияние на укрепление отношений с Москвой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства королевства.

Визит короля Саудовской Аравии начался 4 октября, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву. Известно, что это первый визит в Россию за историю саудовского монарха. На 5 октября запланированы переговоры с главой государства РФ Владимиром Путиным.

В релизе дипломатического ведомства королевства отмечается, что Аль Сауд «счастлив находиться в России». Монарх выразил надежду на то, что эта поездка значительно укрепит отношения двух стран, а также поможет углубить сотрудничество и обеспечение безопасности в регионе и мире.