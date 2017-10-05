Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
Политика
Король Саудовской Аравии заявил, что счастлив находиться в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Король Саудовской Аравии заявил, что счастлив находиться в России

    10:34  5 Октября 2017
    94

    Король Саудовской Аравии заявил, что счастлив находиться в России

    Дубай, 5 октября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд надеется, что его визит в Россию окажет влияние на укрепление отношений с Москвой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства королевства.

    Визит короля Саудовской Аравии начался 4 октября, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву. Известно, что это первый визит в Россию за историю саудовского монарха. На 5 октября запланированы переговоры с главой государства РФ Владимиром Путиным.

    В релизе дипломатического ведомства королевства отмечается, что Аль Сауд «счастлив находиться в России». Монарх выразил надежду на то, что эта поездка значительно укрепит отношения двух стран, а также поможет углубить сотрудничество и обеспечение безопасности в регионе и мире. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #саудовская аравия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83890

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107314

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29952

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44570

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26035
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        731
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        219
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        129
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11744