Лидер «Джебхат ан-Нусры» после удара ВКС РФ в Сирии впал в состояние комы

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Москва, 5 сентября. В Минобороны РФ сообщили, серьезное ранения Абу Мухаммеда аль-Джуляни после атаки ВКС РФ вызвало замешательство боевиков во всей провинции Идлиб.

Лидер террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после удара ВКС РФ. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.

Он отметил, что в ходе очередного авианалета на позиции боевиков уничтожено 12 полевых командиров группировки. Лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) получил серьезные осколочные ранения и лишился руки. На данный момент он впал в кому, боевики террористической организации пытаются опровергнуть эти данные, но доказательств стабильного состояния своего главаря предоставить не могут.

1 Организация запрещена на территории РФ.