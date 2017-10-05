Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
Весь мир
Лидер «Джебхат ан-Нусры» после удара ВКС РФ в Сирии впал в состояние комы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лидер «Джебхат ан-Нусры» после удара ВКС РФ в Сирии впал в состояние комы

    10:18  5 Октября 2017
    206

    Лидер «Джебхат ан-Нусры» после удара ВКС РФ в Сирии впал в состояние комы

    Москва, 5 сентября. В Минобороны РФ сообщили, серьезное ранения Абу Мухаммеда аль-Джуляни после атаки ВКС РФ вызвало замешательство боевиков во всей провинции Идлиб.

    Лидер террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после удара ВКС РФ. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.

    Он отметил, что в ходе очередного авианалета на позиции боевиков уничтожено 12 полевых командиров группировки. Лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) получил серьезные осколочные ранения и лишился руки. На данный момент он впал в кому, боевики террористической организации пытаются опровергнуть эти данные, но доказательств стабильного состояния своего главаря предоставить не могут.

    Лидер «Джебхат ан-Нусры» после удара ВКС РФ в Сирии впал в состояние комы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83895

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107314

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29952

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44570

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26036
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        732
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        219
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        130
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11744