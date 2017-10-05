Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили в Идлибе семь полевых командиров «ан-Нусры»

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Сирия, 5 октября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации в провинции Идлиб уничтожили семь полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Российские ВКС уничтожили крупнейший арсенал боевиков в Идлибе. Казахстан оценил пример Астаны в урегулировании сирийского кризиса. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики несут потери

Российская авиация в результате точного удара уничтожила 49 боевиков, включая семь полевых командиров «восточного сектора» группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно его информации, военная разведка РФ получила данные об экстренном сборе полевых командиров «ан-Нусры» в провинции Идлиб для выработки плана дальнейших действий. После подтверждения этой информации по различным каналам ВКС РФ нанесли авиаудар.

«В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе семь лидеров формирований боевиков «восточного сектора» «ан-Нусры», — рассказал Конашенков.

Среди уничтоженных террористов были Абу Тураб ад-Дагестани, Абу Ахмад аль-Джазрави, Мусаб аль-Хусейн, Абдурахман аль-Мухаджир и другие.

Склад боеприпасов

Кроме того, как отметил Конашенков, ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «ан-Нусры» в провинции Идлиб. В нем террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов.

«Авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал «Джебхат-ан-Нусры» в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористами хранилось более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии», — рассказ представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, склад боевиков был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, который предназначен для поражения заглубленных объектов. Кроме того, пожар, который был вызван детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного выгорания.

Вклад Астаны

Пример астанинского процесса в вопросе урегулирования сирийского кризиса — свидетельство востребованности механизмов построения доверия на локальном и региональном уровнях. С таким заявлением выступил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Он напомнил, что эти меры начинаются с согласия сторон встретиться и сесть за стол переговоров, начать диалог напрямую или используя посредников. Уже после этого, отметил Абдрахманов, речь идет о конкретных военно-политических и гуманитарных мерах, они в свою очередь должны улучшить ситуацию на местах.

«Сирия не является членом СВМДА, но ее печальный опыт свидетельствует о востребованности механизмов построения доверия на локальном и региональном уровнях. Зачастую отсутствие диалога само по себе является большим фактором риска. СВМДА значительно восполняет этот пробел для Азии», — рассказывает министр.

1 Организация запрещена на территории РФ.