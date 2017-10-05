Житель Томской области напал на полицейского прямо в отделении

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Томск, 5 октября. Житель города Северска Томской области избил полицейского, чтобы оказаться за решеткой.

26-летний безработный сибиряк намеренно пошел на преступление, рассчитывая, что тюрьма избавит его от необходимости думать о заработке и крыше над головой, передает «Интерфакс». Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов, на которого напали прямо на рабочем месте, в результате инцидента получил рану губы, а незадачливого преступника быстро задержали. Свою вину он признал полностью.

Однако желаемой цели сибиряк пока не достиг — его отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что нападения на служителей закона — особенно с подобной целью — в нашей стране происходят довольно редко. А вот на Украине недавно случилось такое происшествие: в Киеве на шею начальнику управления полиции надели автомобильную покрышку.