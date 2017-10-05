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Россия
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Экономика
Минэкономразвития заявило о снижении инфляции в России
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    Минэкономразвития заявило о снижении инфляции в России

    10:16  5 Октября 2017
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    Минэкономразвития заявило о снижении инфляции в России

    Москва, 5 октября. Инфляция в России снизилась до 3% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин во время российско-саудовского инвестиционного форума.

    По словам российского министра, в этом году экономика России вошла в новую фазу экономического роста после двух непростых лет. По данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП страны на данный момент превышают 2%.

    «По итогам года мы ожидаем 2,1%, — заметил Орешкин. — Инфляция снизилась до отметки в 3%» .

    Минэкономразвития заявило о снижении инфляции в России

    Ранее Орешкин сообщил, что Россия в ближайшие пять-шесть лет будет терять почти по 800 тысяч трудоспособного населения. Он добавил, что причина этого явления кроется в демографической ситуации.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #орешкин #экономика #инфляция #минэкономразвия
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