Минэкономразвития заявило о снижении инфляции в России

В Избранное

Москва, 5 октября. Инфляция в России снизилась до 3% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин во время российско-саудовского инвестиционного форума.

По словам российского министра, в этом году экономика России вошла в новую фазу экономического роста после двух непростых лет. По данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП страны на данный момент превышают 2%.

«По итогам года мы ожидаем 2,1%, — заметил Орешкин. — Инфляция снизилась до отметки в 3%» .

Ранее Орешкин сообщил, что Россия в ближайшие пять-шесть лет будет терять почти по 800 тысяч трудоспособного населения. Он добавил, что причина этого явления кроется в демографической ситуации.