Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
Общество
Посетитель музея в Италии с отверткой напал на картину Гитлера
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посетитель музея в Италии с отверткой напал на картину Гитлера

    10:41  5 Октября 2017
    129

    Посетитель музея в Италии с отверткой напал на картину Гитлера

    Рим, 5 октября. На выставке арт-объектов в Италии мужчина набросился на картину Адольфа Гитлера, намереваясь испортить ее отверткой. Экспонат получил повреждения.

    Инцидент произошел во время демонстрации авторских работ на выставке «Музей безумия» в городе Сало, сообщает «Дойче Велле». Вооруженный отверткой мужчина кидался на полотно Гитлера с криками «Сволочь!». Охрана музея вовремя отреагировала и увела агрессивного посетителя от картины. Экспонат получил повреждения. Владелец картины решил не сообщать о происшествии в полицию. Злоумышленнику с отверткой удалось скрыться.

    Посетитель музея в Италии с отверткой напал на картину Гитлера

    Известно, что на выставке «Музей безумия» (Museo Della Follia) представлены 200 арт-объектов, созданных людьми, которых в обществе считали душевнобольными. 

    Автор: Алексей Громов
    #италия #выставка #происшествие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83894

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107314

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29952

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44570

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26036
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        732
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        219
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        130
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11744