Посетитель музея в Италии с отверткой напал на картину Гитлера

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Рим, 5 октября. На выставке арт-объектов в Италии мужчина набросился на картину Адольфа Гитлера, намереваясь испортить ее отверткой. Экспонат получил повреждения.

Инцидент произошел во время демонстрации авторских работ на выставке «Музей безумия» в городе Сало, сообщает «Дойче Велле». Вооруженный отверткой мужчина кидался на полотно Гитлера с криками «Сволочь!». Охрана музея вовремя отреагировала и увела агрессивного посетителя от картины. Экспонат получил повреждения. Владелец картины решил не сообщать о происшествии в полицию. Злоумышленнику с отверткой удалось скрыться.

Известно, что на выставке «Музей безумия» (Museo Della Follia) представлены 200 арт-объектов, созданных людьми, которых в обществе считали душевнобольными.