Минэкономразвития потратит семь миллионов рублей на изучение коррупции в стране

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Москва, 5 октября. Министерство экономического развития Российской Федерации потратит почти семь миллионов рублей на изучение и описание бытовой коррупции в целом по стране и отдельно по федеральным округам России, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Для изучения коррупции будет нанята специальная компания, которая до декабря 2017 года проведет социологический опрос населения, на его основе составят аналитический отчет, в каких сферах коррумпированность наиболее высокая.

Так же ведомство проанализирует эффективность антикоррупционных мер, которые были предприняты, начиная с 2015 года, динамики «бытовой» коррупции с 2010 года. Все эти данные представят до 15 декабря текущего года. После чего результат исследований передадут в СМИ.