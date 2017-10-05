Национальный стандарт для электронных учебников заработает в РФ в 2018 году

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Москва, 5 октября. В России разработан национальный стандарт для электронных учебников.

Как пишет газета «Известия», нормативы вступят в силу с 1 сентября 2018 года. Согласно документу, виртуальные учебники должны быть интерактивными: содержать гиперссылки, заметки и онлайн-тесты.

Они также должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями. Это означает, что в онлайн-версии учебников есть возможность поменять размер шрифта, яркость, прослушать текст.

Ранее сообщалось, что челябинские школы получат бесплатные учебники в 2018 году.